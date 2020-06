Leushuis verwacht veel van vernieuwd OJC Rosmalen: ‘Met deze groep moeten we hoge ogen kunnen gooien’

Volgens de gelouterde oefenmeester is er door de technische commissie van OJC knap werk geleverd. Met zorgvuldigheid werd een lijst met beoogde versterkingen samengesteld, waarbij het karakter en de mentaliteit van de betreffende spelers belangrijke speerpunten waren. ,,Van de jongens die we hebben benaderd, koos het merendeel daadwerkelijk voor een overstap naar OJC. Dan doe je toch iets goed natuurlijk. Er is vertrouwen in het verhaal dat we hebben verteld”, somt Leushuis glimlachend op. In totaal steken er 13 nieuwe namen neer in Rosmalen, tegenover 14 vertrekkende spelers.