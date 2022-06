Liefst zes (!) penalty's bij wedstrijd tussen Maliskamp en VCB: 5 rake en één gemiste

Zes penalty's in een wedstrijd, iets wat je niet vaak ziet en zelfs niet op de amateurvelden. Bij VCB tegen Maliskamp was het maandagmiddag het geval. Vijf werden er raak geschoten en één keer werd er gemist. VCB-aanvoerder Teun Verlouw maakte zo een hattrick aan penalty's. Hij miste er ook een, maar omdat de keeper van Maliskamp te vroeg van zijn lijn kwam mocht die over.

Na twee minuten kreeg VCB een tegengoal te verwerken van Maliskamp, maar twintig minuten later trok Teun Verlouw de score weer gelijk na een rake penalty: 1-1. Na rust was het Emiel Verhoeven die met een schot van twintig meter VCB op voorsprong bracht.

Bij winst had SC Elshout de vierde plaats gepakt, en daarmee het toetje. Essche Boys leek een makkelijke tegenstander, want die ploeg bakte er de afgelopen maanden heel weinig van. ,,Er stond voor hen niks meer op het spel, maar dat je zag je niet terug op het veld”, zegt trainer Gilbert de Fijter. ,,Wat bleek: Jan van Arckel, onze concurrent, had vijftien bakken bier beloofd als Esch ons een nederlaag aan zou smeren. Dat is niet hoe wij voetballen beleven: op eigen kracht, en niet anders. Maar teleurstellend is het wel dat we de nacompetitie niet gehaald hebben.”