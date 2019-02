Linders maakt er drie namens SCMH bij 1-5 overwinning op WEC

Zondag 4I Mike Linders had het op zijn heupen zondagmiddag tegen WEC. De aanvaller van de uitploeg wist driemaal het net te vinden. Mede door zijn hattrick werd het 1-5 in Schijndel.

WEC – SCMH 1-5 (1-3) 17. Stan Rovers (0-1), 19. WEC (1-1), 19. Menno van Hees (1-2), 25. Mike Linders (1-3), 79. Mike Linders (1-4), 90. Mike Linders (1-5).

Moment van de wedstrijd: In de negentigste minuut completeerde Mike Linders zijn hattrick voor SCMH en bepaalde daarmee ook de eindstand op 1-5.

Bijzonderheid van de wedstrijd: SCMH-coach Fred Donkers wisselde, zoals dat vaker gebeurd, drie keer in het duel. Echter twee van de drie wissels gaven een assist op Linders. Elftalleider van de uitspelende ploeg, Patrick van der Burgt, loofde hen: ,,Het is heel goed om te zien dat Clint Beckers en Tijn de Kort zich laten gelden als invallers.”

SDDL – Cito 4-2 (1-2) 15. Ties van Aar (1-0), 30. Cito (1-1), 43. Cito (1-2), 70. Jordi de Loijer (2-2), 75. Jordi de Loijer (3-2), 80. Jordi de Loijer (4-2).

Moment van de wedstrijd: Vanaf minuut zeventig boog het thuisspelende SDDL een achterstand binnen tien minuten om tot een voorsprong van twee doelpunten verschil. De grote man aan de kant van de ploeg uit Ravenstein was Jordi de Loijer. Hij maakte een loepzuivere hattrick en verzekerde zijn ploeg van de drie punten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Cito kwam kort voor rust op voorsprong, ondanks dat het al met tien man verder moest spelen. Een speler van Cito mocht eerder gaan douchen van de dienstdoende arbiter. Hij pakte namelijk een rode kaart voor het uitspreken van een scheldwoord richting de scheids.

Herpinia – Nulandia 0-3 (0-1) 37. Nulandia (0-1), 74. Nulandia (0-2), 76. Nulandia (0-3).

Moment van de wedstrijd: Herpinia-clubman Bennie Kuijpers zag zijn ploeg wel aan enkele kansjes komen, maar Nulandia sloeg als enige ploeg toe. Kuijpers: ,,Op het moment dat de 2-0 viel, gingen de kopjes hangen bij de spelers van Herpinia.” Om het extra zuur te maken voor de hekkensluiter, was die 2-0 ook gemaakt vanuit buitenspelpositie: ,,Ik stond op een lijn en het was écht buitenspel”, vertelt Kuijpers. ,,Na het duel kreeg ik die signalen ook vanuit Nulandia.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vorige week waren bij Herpinia de laatste fitte spitsen in de selectie geblesseerd geraakt. Daarop besloot coach Frank Kusters om Nick Arts en Wesley Megens, twee A-junioren, mee te nemen. Vol verbazing moest Kusters alsnog spelen zonder echte aanvallers. Megens, die aanvankelijk zou gaan starten, raakte zaterdag geblesseerd en Arts meldde zich af wegens een griepje.

Vorstenbossche Boys – NLC’03 1-2 (0-2) 4. Wouter Bijl (0-1), 15. Wouter Bijl (0-2), 71. Rick Janssen (1-2).

Moment van de wedstrijd: Een kwartier na de start van de tweede helft was het Rick Janssen die eindelijk het net wist te vinden namens Vorstenbossche Boys. Trainer Ruud Fleskens: ,,We probeerden de hele tijd te scoren, maar het lukte niet. Na de treffer van Janssen was het geluk ook niet meer aan onze zijde.” Het lukte de thuisploeg namelijk niet om de gelijkmaker te produceren.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De 0-1 van Wouter Bijl was een prachtige treffer. NLC-coach Rene van der Putten: ,,Bijl kreeg de bal teruggelegd waarna hij fenomenaal uithaalde en de bal diagonaal in de kruising plaatste.”

DVG – Avesteyn 1-0 (0-0) 89. (1-0).

Moment van de wedstrijd: De goal van DVG in de voorlaatste minuut was het belangrijkste moment in het duel. Waar het lang leek af te struinen op een 0-0, was het de thuisploeg die uiteindelijk toch de volle buit wist te pakken. Tot frustratie van verliezend coach Hugo van de Sande: ,,Zeker na onze eerste helft, waar we zelf makkelijk op 1-0 hadden moeten komen. Als de treffer dan uiteindelijk in de laatste minuut valt, is dat altijd extra zuur. Dan kun je eigenlijk niets meer terugdoen. We waren als team niet scherp genoeg om de winst af te dwingen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Van de Sande was het veld van DVG erg slecht vandaag. ,,Maar”, zo benadrukt de Avesteyn-coach. ,,Beide ploegen hadden daar last van, dus dat is niet de reden waarom dat wij hier verloren hebben.”

Boskant – Ravenstein 3-0 (0-0) 55. Boskant, 61. Boskant, 70. Boskant.

Moment van de wedstrijd: Ravenstein-coach Lars van Kan zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen. ,,Ons positiespel was goed en we zaten lekker in het duel. Uiteindelijk geven we de wedstrijd in de tweede helft uit handen binnen het tijdsbestek van een kwartier.”