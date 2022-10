LIVE Amateurvoetbal | De bal gaat weer rollen op veel amateurvelden, volg alles hier

4E Herovina ontsnapt op het nippertje aan een gelijkspel tegen Lekvogels

Ondanks dat de regen met bakken uit de lucht viel, bezorgden Lekvogels en Herovina een heus spektakelstuk. In een wedstrijd met twee rode kaarten, een binnengeschoten vrije trap vanaf twintig meter en een overwinning in de laatste seconden, had de neutrale toeschouwer niets te klagen.

24 september