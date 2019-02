LIVE | Bekervoetbal: Waspik verder met tien man, Achilles Veen haalt uit tegen Gilze

AMATEURVOETBAL Overzicht | Promoven­dus OSS’20 jaagt op periodeti­tel, monsterne­der­laag Oisterwijk

24 februari Ravenstein won zondagmiddag de derby met Herpinia met 3-1. Voor beide ploegen was de derby cruciaal, want ze bivakkeren onderin de de vierde klasse I. Dongen verloor op eigen veld van EVV met 0-1 en kan de neerwaartse lijn die in 2019 is ingezet niet omdraaien.