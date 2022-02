LIVE | Berkdijk en WSJ weer gelijk, HVCH leidt tegen TOP

Tarif Fagrach brengt de lach terug bij Kozakken Boys: ‘Deze groep is klaar met al die tegensla­gen’

Kozakken Boys zoekt de weg omhoog en zette de jacht op een plek buiten de degradatiezone in de Jack’s League zaterdag in met een 2-1 overwinning op het hooggeplaatste De Treffers. De lach is weer terug in Werkendam, na de beslissende treffer in blessuretijd van invaller Tarik Fagrach.

11:53