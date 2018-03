LIVE: Blauw Geel'38 jaagt bij Quick op periodetitel, OJC ontvangt Hercules

DISTRICTSBEKER ZUID 2 Volkel uitgeschakeld in beker na 4-1 verlies van Rhode

20 maart Vol goede moed begon Volkel, de ploeg van Tom van Dalen, aan de achtste finale van de districtsbeker tegen Rhode. ,,Het was een gelijkopgaande strijd", aldus Volkel-oefenmeester Tom van Dalen. ,,Er waren snel kansen over en weer." Het was echter de thuisploeg die in de eerste minuut wist te scoren, waarop de toon gezet leek.