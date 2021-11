LIVE | Brabantse amateurclubs werken duels af zonder publiek

Özcan Özkaya: van pijlsnelle flankspe­ler in eredivisie, naar trainer in de dop bij Dongen

Als 16-jarig jongetje werd Özcan Özkaya (40) weggeplukt bij SCO in Oosterhout door eredivisionist Willem II. Om vervolgens razendsnel profvoetballer te worden. Na avonturen in Nederland en Turkije koos hij voor een ander pad. Van razendsnelle buitenspeler en goaltjesdief naar een trainer in de leer.

13 november