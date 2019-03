LIVE | Brabantse kraker tussen OSS’20 en UNA, derby's in 1C en 2H

Afgelastingen Code oranje heeft grote invloed op amateurvel­den: groot aantal wedstrij­den afgelast

13:49 Koning Winter was lange tijd een spelbreker wat betreft het amateurvoetbal. Vele wedstrijden konden door sneeuw geen doorgang vinden. Deze zondag gooit de wind roet in het eten bij het amateurvoetbal. Een groot aantal wedstrijden is afgelast.