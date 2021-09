LIVE | De bal rolt weer op alle amateurvelden

amateurvoetbal John Karelse wil in ‘moorde­naars­com­pe­ti­tie’ de beste zijn met Achilles Veen: ‘Seizoen alleen geslaagd als we promoveren’

27 augustus Trainer John Karelse en Achilles Veen willen eindelijk eens naar de derde divisie. De club is er klaar voor. Maar Achilles zit wel in ‘een moordenaarscompetitie’. De concurrentie in de hoofdklasse A is groot, dus dat doel bereiken wordt een hels karwei. ,,Er zijn wel zes clubs die kampioen kunnen worden.”