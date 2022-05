LIVE | De bal rolt weer op veel amateurvelden, volg de verrichtingen hier

Vijfde klasse C LSV speelt beste wedstrijd van het seizoen, maar verliest nipt van Irene

Meestal denk je bij de beste wedstrijd van het seizoen aan een mooie overwinning, maar dat is bij LSV niet het geval. De ploeg van Rene van der Steen verloor nipt van Irene dat nog met Paaspop in de benen zat. De ploeg van assistent-trainer Pascal van de Brand begon daarom heel slecht, maar kwam in de tweede helft wat meer op gang.

18 april