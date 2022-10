LIVE | De bal rolt weer op zachte zondag: volg de verrichtingen in het amateurvoetbal hier

Dankzij de nier van zijn zus keerde John van Bergeijk terug bij NOAD'32: 'Ik moet me nog gedeisd houden’

John van Bergeijk, boegbeeld van NOAD’32, heeft van zijn zus een nier ontvangen. Afgelopen weekend was hij voor de eerste keer weer bij de club. In een bizarre slotfase pakte zijn rood en wit drie punten tegen Well. ,,Dit is het beste medicijn.”

12 oktober