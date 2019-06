LIVE | Doelpuntrijke wedstrijd tussen Engelen en Valkenswaard, EVVC heeft het lastig in degradatieduel met vier afgekeurde goals

Keeper geraakt door vuurwerk: arbiter gelast wedstrijd af

1 juni De voetbalwedstrijd NSVV - Altena in Numansdorp is vanmiddag gestaakt nog voor de bal heeft gerold. De reden is dat een keeper van Altena gewond is geraakt door vuurwerk dat op het veld is gegooid. De scheidsrechter stuurde iedereen weer naar binnen en besloot al snel de wedstrijd definitief te staken.