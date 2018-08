LIVE | Dongen in Heemskerk op achterstand in voorronde KNVB-beker

Berghem Sport hoopt in november nieuwe clubgebouw te kunnen betrekken

8 augustus BERGHEM - Voetbalvereniging Berghem Sport hoopt op 1 november het nieuwe clubgebouw op sportpark De Koppelsteeg in gebruik te kunnen nemen. Eerder was deze zomer nog het streven. In de tussentijd kunnen alle teams gewoon van start in het nieuwe seizoen, zoals het eerste dat deze week aan de training begon. "We kunnen alle wedstrijden hier spelen en nee, niemand hoeft thuis te douchen", aldus voorzitter Gerard Broers van de meer dan 1000 leden tellende club.