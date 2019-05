LIVE | DSC heeft titel voor het grijpen, Riel virtueel kampioen

zaterdag 1C Goede nacompeti­tie voor GRC 14

25 mei Het kon nog alle kanten op voor GRC 14. Bij een gelijkspel of nederlaag tegen LRC Leerdam had de ploeg van trainer Piet de Kruif zich via nacompetitie moeten zien te handhaven. Zijn ploeg won en daarom was directe handhaving een feit. Omdat WNC verloor, pakte GRC 14 ook nog de derde periodetitel. Daarom moet het team van De Kruif alsnog de nacompetitie in, maar nu de goede nacompetitie, die voor promotie.