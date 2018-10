LIVE | FC Engelen op voorsprong in streekderby, TOP tegen Prinses Irene

Zaterdag 4D RKVSC hard onderuit bij MVV’58, Brakel beslist wedstrijd in twintig minuten

27 oktober ASH – Zuilichem 2-2 (1-2). 17. Patrick Kooijman 0-1 (pen.), 33. Erik van Dalen 0-2, 42. Folkert van der Werf 1-2, 51. Folkert van der Werf 2-2. Moment van de wedstrijd: De 1-2 van Folkert van der Werf. Het was de eerste de beste kans voor de thuisploeg. Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem was de bovenliggende partij, maar wist het duel niet te winnen. ,,We hebben een punt gewonnen en Zuilichem heeft er twee verloren”, zei ASH-trainer Ron Laros. ,,Dit gelijkspel is dood- en doodzonde”, baalde Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal.