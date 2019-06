LIVE | GRC 14 toch weer op achterstand tegen ARC, NSVV - Altena gestaakt na vuurwerkincident

Anouar Hadouir gaat met zijn broers bij derdeklas­ser CHC in Den Bosch voetballen: ‘Volgens mij is dat uniek’

31 mei Anouar Hadouir (36) wordt volgend seizoen met zijn broers Younes, Mounir en Fatah herenigd bij derdeklasser CHC in Den Bosch. De Bosschenaar kondigde onlangs bij Excelsior zijn afscheid als profvoetballer aan en kijkt er naar uit om met drie van zijn vier broers te voetballen. ,,Volgens mij is dat uniek: drie broers in één elftal met nog een broer als trainer”, zegt Hadouir er zelf over.