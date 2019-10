LIVE | Haarsteeg pakt leiding in derby, Schadewijk voor tegen koploper RKPVV

zaterdag 4D Kerkwijk speelt SVS’65 ‘van het kastje naar de muur’, maar verliest toch

19 oktober Herovina is blij met een punt tegen Peursum, bij Kerkwijk daarentegen weinig reden tot blijdschap. ‘Ongelooflijk dat we hier verliezen’, was leider Marc de Bijl verbaasd na 0-2 tegen SVS’65.