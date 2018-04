LIVE: Kraker voor UDI'19, Dongen op bezoek bij EVV

Ongeslagen Hilvaria viert kampioenschap na gemakkelijke en 'gestaakte' zege

14 april Vijf wedstrijden voor het einde was het eindelijk zover voor Hilvaria: de schaal mocht de lucht in, nadat BES met 10-1 werd afgedroogd. Enige smetje was de korte staking door het afsteken van vuurwerk.