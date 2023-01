LIVE | Kunnen de amateurs van Blauw Geel op eigen veld stunten tegen FC Utrecht?

Derde klasse E (zat.) Na diep verdriet in zijn privéleven is er nu euforie op het veld voor Tom van Rijswijk: ‘Die interesse is heel fijn’

Het is een wat vreemd jaar voor Tom van Rijswijk. Dit jaar heeft de speler van GDC diep verdriet gekend in zijn privéleven, maar dat is nu wel gekoppeld aan heel veel plezier op het voetbalveld: GDC is koploper in de derde klasse E. Tegen Sparta’30 werd voor de zevende keer gewonnen: 2-1.

4 december