LIVE | Laatste competitieduels voor winterstop, Festilent ontvangt Toxandria

zaterdag 2F Sleeuwijk speelt gelijk zonder trainer Tuns, sterke tweede helft levert Altena punten op

14 december Het was even schrikken geblazen in Sleeuwijk. Trainer Pieter Tuns kon wegens een hartritmestoornis niet zijn vertrouwelijke plek in de dug-out innemen. Desondanks pakte Sleeuwijk een verdienstelijk punt tegen de nummer vier van de ranglijst. Roda Boys/Bommelerwaard verloor ook haar tweede wedstrijd onder leiding van Jorco de Kok en lijkt daardoor zich al vroeg op de derde periodetitel te moeten gaan richten, wil het de seizoensdoelstelling halen.