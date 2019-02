LIVE | Laatste derby tussen Zuilichem en Brakel, kelderkraker in 3D

AMATEURVOETBAL De laatste keer Zuilichem-Bra­kel wil niemand verliezen

15 februari De derby Zuilichem – Brakel is na zaterdag verleden tijd. Die laatste editie voor de fusie wil iedereen winnen. Alhoewel de twee dorpen volop speculeren over een opzettelijk verlies van Zuilichem, want van een eventuele promotie zouden beide clubs profiteren.