LIVE | Nemelaer gaat rusten met voorsprong: promotie naar vierde divisie komt steeds dichterbij

Het verval van het Boxtelse amateur­voet­bal moet gestopt worden, maar hoe? ‘Fusie op den duur noodzake­lijk’

Van de vijf clubs in de gemeente Boxtel degradeerden er dit seizoen drie, bovendien kon er eentje niet eens een elftal in de A-categorie laten spelen. Drie van de vijf spelen komend jaar in de vierde klasse, de andere twee in de vijfde. Toeval, of moet er iets veranderen in het Boxtelse amateurvoetbal?