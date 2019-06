LIVE | OJC degradeert naar de hoofdklasse, DVG leidt tegen Gudok

‘Lucky Loser’ van EVVC-Vol­kel krijgt extra kans met verliezers­fi­na­le

14 juni De verliezer van het duel EVVC - Volkel van zondag krijgt nog een kans om een plek in de tweede klasse te veroveren. Door het wegvallen van JVC Cuijk in de derde divisie is er in district Zuid II op elk niveau een extra plaats te vergeven.