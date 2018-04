LIVE: OJC ontvangt Quick, Berghem Sport mag het proberen tegen DAW

Uno Animo schrijft be­ker­ge­schie­de­nis

6 april Voor het eerst in het bestaan bereikte Uno Animo de halve finale van de districtsbeker door Madese Boys met 2-0 te verslaan. Dit houdt in dat de Loonse ploeg volgend seizoen in de koker zit van het hoofdtoernooi van de KNVB Beker.