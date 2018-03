LIVE: Real Lunet begint furieus aan topper tegen Avanti'31, Uno Animo ontvangt koploper Sarto

Shuremy Felomina per direct naar Kozakken Boys

10 maart Shuremy Felomina sluit per direct aan bij de selectie van tweededivisionist Kozakken Boys. Vanwege het faillissement van de BV van Achilles'29 is de 22-jarige centrale verdediger vrij om over te stappen. Felomina tekent een contract tot en met het eind van het seizoen in Werkendam en is per direct speelgerechtigd voor de 'boys'.