LIVE: Real Lunet strijdt voor titel, degradatiekraker voor FC Tilburg

Sc 't Zand slaat slag en verwelkomt vijf nieuwe spelers

15 mei Nu Sc 't Zand na afgelopen weekend zeker is van lijfsbehoud in de eerste klasse, verlegt de club uit de Reeshof de focus naar het volgende seizoen. Trainer Jan de Hoon en zijn assistenten hebben de laatste weken niet stilgezeten, want de rood-witten verwelkomen maar liefst vijf nieuwe spelers op sportpark Bijstervelden.