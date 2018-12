LIVE | RKC gaat tegen titelkandidaat Go Ahead Eagles voor drie-op-een-rij

RKC ontvangt vrijdagavond Go Ahead Eagles. De ploeg van Fred Grim verloor weliswaar afgelopen week in het bekertoernooi, maar is in de competitie op stoom. De laatste twee duels werden gewonnen. Vorige week boekte RKC nog een knappe uitzege bij FC Eindhoven. Om aansluiting bij het linkerrijtje te halen, is een overwinning noodzakelijk. Go Ahead zal op hetzelfde uit zijn en aan willen blijven haken bij de koplopers.