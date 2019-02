LIVE | Streekderby in 2H, kelderkraker voor OJC Rosmalen

Zaterdag 4D Michel Kooijman maakt vier doelpunten in histori­sche laatste derby tussen Zuilichem en Brakel

16 februari De burenruzie tussen Zuilichem en Brakel is na zaterdagmiddag definitief verleden tijd. Vanaf volgend seizoen gaan de twee dorpsverenigingen samen op in één fusieclub. De laatste editie van de derby werd gewonnen door Zuilichem. Michel Kooijman was door zijn vier doelpunten de gevierde man.