LIVE| Udense derby in 5E, Dongen krijgt Lienden op bezoek

zaterdag 4D Scheids­rech­ters missen door werkzaamhe­den A2 en veerpont aftrap bij Well en ASH

12 oktober De werkzaamheden op de A2 zorgden voor de nodige oponthoud in zaterdag 4E. Door de ontstane files werd er bij zowel Rhelico - Well als bij ASH - Unitas later afgetrapt, omdat de scheidsrechter niet op tijd op het sportpark was. Wel werd er gevoetbald met wisselende resultaten tot gevolg.