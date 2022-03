LIVE | Vol amateurprogramma op verschillende amateurvelden op zonnige zondag

4E Herovina kan slechte herinnerin­gen aan Noordeloos vergeten

Nadat Herovina onderuitging in de uitwedstrijd tegen Noordeloos, toen de tegenstanders nog zonder punten als hekkensluiter fungeerde, was het voor de ploeg zaak om zich te revancheren. Mede door twee goals van Jesse van Vliet bleven de drie punten in eigen huis.

19 maart