LIVE: Volg het amateurvoetbal in de regio

Onvoldoende bewijs voor tuchtzaak tegen DESO

22 november OSS - Het onderzoek naar een vechtpartij in de kantine van voetbalclub DESO in Oss is gesloten. De KNVB oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om de zaak verder in behandeling te nemen. Dit betekent dat DESO 5 weer in actie kan komen en er geen tuchtzaak wordt gestart, zo laat de voetbalbond weten.