LIVE | Volg hier de ontknopingen in het amateurvoetbal

Vijfde klasse C EDN'56 nog net geen kampioen, tweede elftal wel en nu geen feest samen door winst Netersel

Het had een groot feest moeten worden bij EDN'56 vanmiddag. Het eerste en tweede elftal van de club konden deze zondag kampioen worden. Het eerste elftal had dat niet zelf in de hand en was afhankelijk van de uitslag bij Ollandia - Netersel. De thuisploeg deed wat het moest doen, maar dat deed Netersel ook en daarom moest het feest nog even uitgesteld worden. Het tweede elftal werd wel kampioen en dus alsnog reden voor een feestje.

8 mei