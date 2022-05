LIVE | Volg hier de verrichtingen in het amateurvoetbal

Vijfde klasse E Keldonk houdt een uur stand tegen Astrantia, maar heeft geen fitte wissels meer over en verliest ruim

Het was passen en meten voor Keldonk. Het team is enorm gehavend en moest hun best doen genoeg spelers bij elkaar te krijgen. Ze hadden geen fitte wissels meer op de bank en dat was te zien in het scoreverloop. Na een uur brak Astrantia de ban en daarna ging het hard.

22 mei