LIVE | Volg hier de verrichtingen in het Brabantse amateurvoetbal

Het wordt pompen of verzuipen voor menig amateurvoetbalclub in de Brabantse competities. Vandaag wordt duidelijk welke club uit de Vierde klasse D degradeert. Wordt dat Were Di, of Gloria UC? En wat te denken van de wedstrijd van EVVC, dat directe degradatie probeert af te wenden. Volg de ontknopingen in het liveblog.