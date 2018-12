LIVE | WEC neemt het op tegen Avesteyn, Van Orsouw zet Ruwaard op voorsprong

Amateurvoetbal Overzicht | Sleeuwijk alleen aan kop, Herovina neemt vijfde plek over van Zuilichem

22 december Ook op zaterdag werden er nog een paar wedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal. Sleeuwijk won van Vuren en is daardoor koploper in de derde klasse D. De wedstrijd tussen Willem II en DVO'60 werd afgelast.