Loepzuivere hattrick Hellstern levert OJC Rosmalen de winst op

Derde divisie Dongen blijft steken op gelijkspel bij UNA: ‘Weer in flow van voor de winterstop komen’

De subtopper tussen UNA en Dongen was niet alleen op papier gelijkwaardig, ook op het veld deden de ploegen weinig voor elkaar onder. Lange tijd mocht Dongen hopen op een driepunter in het Oost-Brabantse Zeelst, maar in de slotfase gooide oud-prof Serhat Koc roet in het Dongense eten: 1-1.

20 februari