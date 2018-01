Loting districtsbeker zondag bij Cluzona in Wouw: deze 16 ploegen maken nog kans

districtsbeker zuid1Het toernooi om de districtsbeker (Zuid 1) is aangekomen bij de achtste finales. Zestien ploegen strijden om de bekerwinst. Maar minstens zo prestigieus is deelname aan het landelijke KNVB-bekertoernooi. Die 'prijs' is weggelegd voor de vier halve finalisten.

De loting voor het vervolg van het toernooi om de districtsbeker vindt zondag 28 januari plaats bij Cluzona in Wouw. Na afloop van het duel met Madese Boys wordt de loting verricht.

Nog zestien ploegen dingen mee om de bekerwinst: vier hoofdklassers, één reserve hoofdklasser, drie eersteklassers, vijf tweedeklassers en drie derdeklassers.

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 of zondag 18 februari. In het geval dat clubs in dat weekend een competitiewedstrijd gepland hebben staan, vindt de betreffende bekerwedstrijd plaats op dinsdag 20 februari 20:00.

Scheiding districten

Er is nog voor deze bekerloting nog een scheiding tussen 'west' en 'oost'.

West: Vlissingen, GOES, Halsteren, Cluzona, IFC, De Alblas, Sliedrecht en Heerjansdan.

Oost: Madese Boys, Kozakken boys 2, Marvilde, Heeze, WNC, Uno Animo, SVSSS, Bladella

Heerjansdam

De eersteklasser was te sterk voor Hoeven in de vorige ronde (3-0). In zaterdag 1B (district West 2) staat de ploeg zevende.

Sliedrecht

Sliedrecht nam het in de vierde ronde op tegen eersteklasser Nieuw Lekkerland (2-1). In zaterdag 1C is Sliedrecht de nummer vier.

De Alblas

De derdeklasser zorgde voor een stunt door eersteklasser Oranje Wit uit te schakelen na strafschoppen. De ploeg uit Alblasserdam staat in zaterdag 3C op de derde plek.

Vlissingen

Vorige week al plaatste de hoofdklasser - competitiegenoot van Halsteren en Baronie - zich voor de achtste finale. Walcheren kon geen partij bieden (0-4). De ploeg van John Karelse staat achtste in de hoofdklasse B.

Goes

De nummer zes uit de hoofdklasse B kende een bizarre wedstrijd in de vierde ronde. Geloof het of niet, maar de wedstrijd tegen derdeklasser Philippine eindigde in 9-4.

IFC

Hoofdklasser nummer vier (naast Halsteren, Vlissingen en Goes) moest diep gaan in de vorige ronde maar won uiteindelijk door een late goal met 3-4 van RCS. In de hoofdklasse B staat IFC uit Hendrik Ido Ambacht op plek tien.

Kozakken Boys 2

De tweede ploeg van de Werkendamse tweede divisionist komt uit in de reserve hoofdklasse. Na strafschoppen was Kozakken Boys te sterk voor Unitas.

Marvilde

De ploeg uit Veldhoven schakelde in de vorige ronde derdeklasser BMC uit: 4-2. In zondag 2F staat Marvilde derde.

Heeze

Heeze bekerde eenvoudig door. De ploeg won met 3-0 van derdeklasser Reusel. Heese staat in negende in zondag 2F.

WNC

De eersteklasser zorgde voor een stunt door zaterdag hoofdklasser Achilles Veen, de ploeg van Maarten Boddaert en Jorik Mijnhijmer, uit te schakelen. Het werd 1-3 voor de ploeg uit Waardenburg. WNC komt uit in de zaterdag eerste klasse C en staat vijfde.

Uno Animo

Hoofdklasser Nuenen werd in de vierde ronde door Uno Animo uit de beker geknikkerd. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Loon op Zand. Uno Animo is competitiegenoot van Cluzona en Madese Boys. In zondag 2E staat Uno Animo tiende.

SVSSS

Derdeklasser SVSSS schakelde vierdeklasser Vessem uit: 4-2. De ploeg uit Udenhout staat zevende in zondag 3B.

Bladella

De formatie uit Bladel had strafschoppen nodig om de volgende ronde te bereiken ten koste van eersteklasser GRC14. In zondag 3D staat Bladella vierde.

Cluzona

De West-Brabantse zondag-tweedeklasser won van zaterdag-vierdeklasser Hoedekenskerke, maar moest wel tot het uiterste gaan. Pas in de 85ste minuut maakte Cluzona gelijk (1-1), waarna de strafschoppenserie de beslissing bracht. De spelers van de ploeg uit Wouw maakten geen fout: 5-3. In zondag 2E staat Cluzona tweede.

Halsteren

Halsteren schakelde dinsdagavond Baronie uit: 2-1. Halsteren bezet de derde plek in de zondag hoofdklasse B.

Madese Boys