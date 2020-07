Loting KNVB-beker: Erp naar Barendrecht, OSS’20 tegen Ajax amateurs

De loting voor de kwalificatierondes voor de KNVB-beker is donderdagavond verricht. Een aantal Brabantse ploegen hoopt hoge ogen te gooien in de landelijke beker.

Eersteklasser Erp is gekoppeld aan zaterdagderdedivisionist Barendrecht. Die club speelde daarvoor drie seizoenen in de tweede divisie en speelt thuis. Achilles Veen heeft een thuiswedstrijd op het programma tegen NWC uit Asten, dat uitkomt in de tweede klasse.

Voor Dongen staat er een wedstrijd in Ermelo op het programma. De zondagclub uit de derde divisie treedt dus aan tegen een club uit de derde divisie zaterdag. OSS’20 speelt thuis tegen de amateurvereniging van Ajax, dat uitkomt in de derde divisie zaterdag. Blauw Geel’38 speelt uit bij Lisse tegen de plaatselijke FC. Ook die club komt uit in de derde divisie zaterdag.

Eerste kwalificatieronde:

1. Capelle - Hoogland

2. DOS Kampen - EVV

3. Barendrecht - Erp

4. Hoek - OFC

5. Harkemase Boys - Hercules

6. Goes - Sportlust'46

7. DWOW - VV Buitenpost

8. Ter Leede - Hoogezand

9. DTS Ede - Best Vooruit

10. Duno D - UNA

11. Cluzona - Sparta Nijkerk

12. ACV - Gemert

13. Roda’46 - ADO’20

14. Achilles Veen - NWC

15. AWC - ODIN’59

16. Hoogeveen - DOVO

17. SteDoCo - Den Hoorn

18. Hollandia - Flevo Boys

19. Sliedrecht - VVSB

20. DVS’33 - Dongen

21. Scherpenzeel - Groene Ster

22. OSS’20 - Ajax (am.)

23. Staphorst - HSC’21

24. Rijnvogels - JOS Watergraafsmeer

25. VVOG - DEM

26. Excelsior’31 - Susteren

27. SVC’08 - Quick

28. AFC (zat.) - Unitas

29. Lisse - Blauw Geel’38

30. Westlandia - SV Venray

Mochten de clubs de wedstrijden in de eerste kwalificatieronde winnen dan weten ze ook al hun mogelijke tegenstander voor de tweede kwalificatieronde, waar ook Kozakken Boys instroomt. Sommige clubs zijn vrijgeloot en gaan naar de eerste ronde van de beker. Dat is in ieder geval bij TEC het geval.

Tweede kwalificatieronde:

a. Winnaar wedstrijd 7 - Winnaar wedstrijd 1

b. Winnaar wedstrijd 29 (Blauw Geel’38) - Winnaar wedstrijd 17

c. Winnaar wedstrijd 16 - Winnaar wedstrijd 20 (Dongen)

d. Winnaar wedstrijd 4 - Winnaar wedstrijd 2

e. Noordwijk - Winnaar wedstrijd 19

f. Winnaar wedstrijd 23 - ASWH

g. Quick Boys - Winnaar wedstrijd 13

h. De Treffers - Winnaar wedstrijd 3 (Erp)

i. Winnaar wedstrijd 6 - Winnaar wedstrijd 15

j. Winnaar wedstrijd 24 - Winnaar wedstrijd 10

k. Kozakken Boys - Winnaar wedstrijd 25

l. Winnaar wedstrijd 14 (Achilles Veen) - Winnaar wedstrijd 12

m. HHC Hardenberg - GVVV

n. Spakenburg - AFC (zon.)

o. Koninklijke HFC. - Winnaar wedstrijd 22 (OSS’20)

p. Winnaar wedstrijd 9 - Winnaar wedstrijd 28

q. Excelsior Maassluis - Winnaar wedstrijd 8

r. Winnaar wedstrijd 5 - Winnaar wedstrijd 18

s. Winnaar wedstrijd 26 - Winnaar wedstrijd 21

t. Winnaar wedstrijd 11 - Rijnsburgse Boys

u. Winnaar wedstrijd 30 - Scheveningen

v. Winnaar wedstrijd 27 - TEC

De eerste kwalificatieronde van de KNVB-Beker wordt gespeeld op zaterdag 29 of zondag 30 augustus. De tweede kwalificatieronde wordt doordeweeks in de tweede week van oktober gespeeld. Later in die maand - tussen 26 en 28 oktober - is de eerste echte ronde van de landelijke beker. Dan zullen ook de betaaldvoetbalclubs instromen in het toernooi, met uitzondering van de clubs die dan in Europa actief zijn.