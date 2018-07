Loting KNVB-beker: Uno Animo ontvangt stuntploeg VVSB, OSS'20 tegen Noordwijk

Blauw Geel'38 speelt thuis tegen de winnaar van Urk - SDO, Dongen gaat op bezoek bij de winnaar van Alverna - ODIN'59, OJC Rosmalen treft thuis Flevo Boys. OSS'20 moet in tegenstelling tot de vier andere Brabantse ploegen wel aan de bak in de eerste kwalificatieronde. De derde divisionist speelt thuis tegen Noordwijk.

In totaal 70 amateurclubs verdwenen zaterdagochtend in de koker voor de loting van de eerste en tweede kwalificatieronde in de KNVB-beker. De eerste kwalificatieronde vindt plaats in het weekeinde van zaterdag 18 en zondag 19 augustus, de tweede kwalificatieronde op woensdag 22, zaterdag 25 en zondag 26 augustus.