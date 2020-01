Loting vervolg districtsbeker Zuid 1 en Zuid 2 op donderdag 6 februari

De loting is openbaar en wordt gehouden bij eersteklasser Brabantia in Eindhoven. Om 19.30 uur gaan de balletjes rollen. Er wordt geloot vanaf de achtste finale tot aan de halve finale.

Nemelaer en Altena gaan in Zuid 1 sowieso in de koker. Daar kunnen nog Achilles Veen en Zwaluw VFC bij komen. Achilles Veen moest het dinsdagavond opnemen tegen Alem, maar dat duel is afgelast en wordt later ingehaald. Zwaluw VFC treft donderdag Best Vooruit.