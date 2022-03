LSV haalt noodgedwongen spelers uit lagere elftallen en houdt dapper stand tegen doelpuntenmachine

LSV - DOSKO’32 1-3 (1-1). 1-0 , 44. Van de Heuvel 1-1, 1-2, 1-3 (pen).

LSV moest, vanwege gaten in de selectie, tegen DOSKO met drie jongens uit lagere elftallen beginnen. ,,Die jongens deden stinkend hard hun best’’, vertelde trainer Rene van der Steen. ,,Maar we worden er ook niet beter van.’’ De tegenpartij viel de trainer nog mee. ,,Met 28 goals uit 9 wedstrijden had ik misschien meer verwacht. We hadden voor een groot gedeelte van de wedstrijd de overhand.’’

Irene - Casteren 4-0 (2-0) 36. De Vos 45. Groenendaal 46. De Vos 89. Van Vreede 4-0.

Irene was volgens speler Jurian Schellekens de meerderheid van de wedstrijd in controle. ,,Vooral na de 3-0 was de fut er bij de tegenstander uit’’, vertelde de aanvoerder. ,,Met een beetje geluk maken we nog het vierde doelpunt, uit een mislukte voorzet waar de keeper onderdoor trapte.’’ Komende weken heeft Irene een druk programma met vier wedstrijden in tien dagen. Waaronder de derby tegen Ollandia. ,,We gaan er een dagje van maken, hopelijk kunnen we dan ook de punten meenemen.’’

Knegselse Boys - Ollandia (0-1) 10. Erven 0-1, 30. Van der Heijden 0-2.

Na het midweekse inhaalduel tegen De Bocht, waar Ollandia met 1-6 won, was het aan de ploeg van Mayk van Driel zaak om door te pakken. ,,Zoals voorspeld hebben we met 0-2 gewonnen’’, vertelde Ollandia-speler Tom de Beer. ,,In de tweede helft kwamen we weinig aan voetballen toe, mede door het slechte veld, maar ook omdat zij geen druk zette. Voor de kijker was het niet heel speciaal meer.’’

EDN’56 - Nederwetten 3-1 (1-0) 8. Van Oirschot 1-0, 48. Van Dijck 2-0, 53. 2-1, 58, Van Gils 3-1.

Volgens EDN’56-trainer Frans Tekath deed de tegenstander er alles aan om de thuisploeg niet aan voetballen te laten komen. ,,Zoals een vlagger die overal zijn vlag voor in de lucht steekt, ook als het geen buitenspel was, of met tien man in de eigen zestien gaan staan.’’ Volgens de trainer een knappe instelling, maar wel een die het voetballen lastig maakte. ,,Maar goed, het belangrijkste zijn de drie punten.’’

Met de overwinning van Netersel op SVSOS staat EDN’56 een punt achter de koploper, met nog een wedstrijd achter de hand. Die wedstrijd wordt op 24 maart ingehaald. ,,We draaien nog bovenin mee, wat ook onze doelstelling aan het begin van het seizoen was.’’

Netersel - SVSOS 5-3 (2-1) 1-0, 2-0, 40. Priems 2-1, 3-1, 56. Van de Pas 3-2, 4-3, 86. Dieter 5-3.

SVSOS had volgens trainer Johan van de Pas geen recht op de overwinning. ,,Maar een puntje had er wel ingezeten’’, sprak Van de Pas. ,,Met twee goals door persoonlijke fouten, liepen we de hele wedstrijd achter de feiten aan. Voetballend gezien waren zij ook de betere ploeg. Als we iets scherper waren geweest, hadden we er een punt uit kunnen slepen. ’’ Wel gaf de trainer complimenten aan zijn ploeg. ,,Ze hebben er heel hard voor gewerkt.’’

Komende speelronde staat voor SVSOS de wedstrijd tegen Terlo te wachten. ,,Bij winst sluiten we bij de middenmoot aan en kunnen we weer naar boven kijken.’’