LSV speelt beste wedstrijd van het seizoen, maar verliest nipt van Irene

Vijfde klasse CMeestal denk je bij de beste wedstrijd van het seizoen aan een mooie overwinning, maar dat is bij LSV niet het geval. De ploeg van Rene van der Steen verloor nipt van Irene dat nog met Paaspop in de benen zat. De ploeg van assistent-trainer Pascal van de Brand begon daarom heel slecht, maar kwam in de tweede helft wat meer op gang.

LSV - Irene 2-3 (2-1) 16. Luuk Hobbelen 1-0, 30. Rob Groenendaal 1-1, 37. Rowi van den Besselaar 2-1, 50. Bryan Hellings 2-2, 75. Rob Groenendaal 2-3.

Ondanks het verlies bestempelde LSV-trainer Rene van der Steen de wedstrijd als de beste pot voetbal van dit seizoen. ,,We komen tot twee keer op voorsprong en door twee fouten verliezen we de wedstrijd’’, vertelde de oefenmeester. ,,Qua voetbal was het zeker een gelijkspel waard, maar ik ben tevreden met de inzet en het spel wat de jongens lieten zien.’’ Het werd nog bijna een gelijkspel, maar het derde doelpunt van LSV werd teruggefloten door de scheidsrechter. ,,Dat was op drie meter na geen buitenspel, maar we hadden ook te maken met een ongeïnteresseerde scheidsrechter. Hij mag van mij de volgende keer thuisblijven.’’

Volgens de assistent-trainer van Irene, Pascal van de Brand, zat de ploeg uit Gemonde nog te veel met Paaspop in de benen. ,,De eerste helft was barslecht’’, sprak Van de Brand. ,,We begonnen heel moeizaam, maar de tweede helft ging alweer beter. We hadden eigenlijk nog een paar keer kunnen scoren, maar dat spelen we zelf niet goed uit.’’ Op het einde krijgt zijn ploeg het nog lastig. ,,Maar we moeten blij zijn met de drie punten.’’

Ollandia - Knegselse Boys 1-1 (1-1) 0-1, 44. Stefan Erven 1-1.

Een terecht gelijkspel, zo vond Ollandia-trainer Mayk van Driel. ,,Het was vooral fysiek en niet met echt goed voetbal’’, sprak Van Driel. ,,Nadat Knegsel na twintig minuten op voorsprong kwam, namen wij het initiatief over. In de tweede helft probeerden we meer druk te zetten, helemaal toen Knegsel met tien man kwam te staan, maar dat viel niet mee.’’

De scheidsrechter van dienst floot volgens de oefenmeester een goede wedstrijd. ,,Hij floot goed, was duidelijk en zat overal bovenop.’’

DOSKO’32- EDN’56 1-3 (1-0) 1-0, 60. Thijs van Oirschot 1-1, 65. Robin Reijrink 1-2, 74. Coen van Oirschot 1-3.

Door een vliegensvlug doelpunt kwam EDN’56 op achterstand. ,,Maar na de slechte eerste helft heb ik een donderspeech in de kleedkamer gehouden’’, sprak trainer Frans Tekath. ,,We moesten wakker worden.’’ Die donderspeech heeft effect gehad, want zijn equipe kwam na rust terug in de wedstrijd en trok daarmee de overwinning over de streep.

Komend weekend treffen EDN’56 en SVSOS elkaar in de kanaalderby.

DEES - SVSOS 4-1 (1-0) 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 4-0.

Ondanks de uitslag ging de wedstrijd volgens SVSOS-trainer Johan van de Pas gelijk op. ,,Vooral in de eerste helft vielen er geen grote kansen voor beide ploegen’’, vertelde Van de Pas. ,,Maar het derde en vierde tegendoelpunt viel door de risico’s die wij namen. Of je nou met drie of vier doelpunten tegen verliest, de punten krijg je toch niet.’’ Met de uitslag was de trainer niet tevreden, maar het spel wat zijn ploeg op het veld liet zien wel. ,,In de tweede helft zetten wij de tegenpartij vast, maar we belonen onszelf niet.’’