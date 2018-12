LSV-spelers verwachten afgelasting, maar moeten toch spelen: ‘Een aantal ging al later naar bed’

Bijzonderheid van de wedstrijd: De spelers van LSV gingen er vanuit dat de wedstrijd werd afgelast. ,,Een aantal zijn iets later naar bed gegaan dan normaal. Ook in de whatsappgroep werden er veel vragen gesteld over het doorgaan van de wedstrijd” ,aldus Mark Van der Struijk. Uiteindelijk hebben de vrijwilligers van LSV ervoor gezorgd dat de wedstrijd door kon gaan. ,,Ze hebben in de ochtend hard gewerkt en de lijnen sneeuwvrij gemaakt. De sneeuw die nog wel op het veld lag verdween als eroverheen werd gelopen. We hebben op een uitstekend veld kunnen voetballen”, besloot Van der Struijk.

Moment van de wedstrijd: LSV-Leider Mark van der Struijk zei dat drie van de vier doelpunten voorkomen konden worden als zijn team alerter was geweest in bepaalde situaties. ,,De 0-4 was typerend voor ons zwakke spel. Iedereen dacht de scheidsrechter ging fluiten voor een handsbal, maar dat deed hij niet. Onze spelers anticipeerden hier niet op en zo kon Riel makkelijk scoren. Als we ons normale niveau hadden gehaald dan hadden we kunnen winnen, want aan allebei de kanten werd er erg rommelig gevoetbald.”