LSV stunt tegen koploper Tongelre

LSV – Tongelre 1-0 (0-0) 45. Dirk van der Struijk 1-0.

LSV-doelman Lars Kruijssen zag zijn team stunten tegen koploper Tonglere. ,,We begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Na een halfuur spelen kwamen we op voorsprong door een doelpunt van Bart Dammers, maar deze werd helaas afgekeurd door de grensrechter. Ook vlak voor de rust werd Bart nog een keer afgevlagd vanwege buitenspel. Hij reageerde daar boos op en kreeg van de scheidsrechter zijn tweede gele kaart en daardoor stonden we nog met tien man op het veld. Na de thee viel eigenlijk direct de 0-1. Abdel Malik Yachou gaf de bal aan Dirk van der Struijk en die besloot direct op doel te schieten. De doelman had dit niet verwacht en zag de bal over hem heen in het doel vliegen. Daarna hebben we het goed dicht gezet en met tien man hebben we uiteindelijk verdiend gewonnen.”

De enige treffer van de wedstrijd was van Dirk van der Struijk. Hij scoorde direct uit de aftrap en zorgde uiteindelijk voor het winnende doelpunt. ,,De bal werd teruggelegd en Dirk zag zijn inzet over de doelman het doel in gaan. Een prachtig doelpunt. Het was helemaal leuk, omdat er een nieuwe doelman in het veld stond. In de rust haakte de vaste doelman van de bezoekers af en werd hij vervangen door speler die in de eerste helft aan het vlaggen was. In de eerste helft stak hij bijna elke keer zijn vlag in de lucht als we een aanval hadden. Het was wel extra leuk dat hij die bal ook doorliet”, antwoordde Kruijssen.

EDN’56 – DOSKO’32 3-1 (1-0) 25. Sander van Dijck, 56. Thijs Claassen, 68. Sander van Dijck.

,,Het was vandaag de wedstrijd van de gemiste kansen’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We vergaten onszelf te belonen voor de vele kansen die we kregen. Het mag geen trend worden. Er had namelijk meer ingezeten voor ons.’’

,,We hadden vandaag een jonge scheidsrechter van zestien jaar oud, in een moeilijke tijd wat betreft scheidsrechters, floot hij een goede wedstrijd’’, sprak Tekath. ,,Ook al maakte hij wat foutjes, dat kan nog verbeterd worden.’’

SVSOS – Sterksel 7-2(3-2) 1. Ruud van Dijck, 7. Jesper Priems, 35. Ruud van Dijck, 52. Lars Priems, 57. Ruud van Dijck. 75. Ruud van Dijck. 85. Daan Vingerhoets.

,,Het was weer eens een keer nodig’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Het was vandaag wel even prettig voor het zelfvertrouwen. Ik merkte dat in de eerste helft de eindpass te onnauwkeurig was, en de concentratie er niet helemaal was. In de tweede helft stonden we binnen tien minuten op 5-2, dan zakt de moed bij de tegenstander ook wel in de schoenen.’’