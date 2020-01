Lucius maakt wonderschoon doelpunt bij gebrek aan spelers bij The White Boys

Het was de bedoeling dat Theo Lucius alleen trainer zou zijn bij The White Boys, maar tegen FC Drunen was de nood aan spelers zó hoog dat de voormalig international zichzelf op moest stellen. Lucius deed FC Drunen met zijn doelpunt behoorlijk wat pijn. Maar het was wel een treffer waar de ware voetballiefhebber zijn vingers bij aflikte: een streep vanaf een meter of 25, in de bovenhoek.

Voor rust was FC Drunen wat timide. ,,We hadden te veel respect voor onze tegenstander”, vond Tom van den Elshout, die vooraf nog even op internet na had geplozen over de carrière van Lucius. ,,Vooral voor rust, erna niet meer. Na de gelijkmaker dacht ik we ze zouden pakken.” Dat gebeurde dus niet. Door de zege heeft The White Boys nog altijd zicht op de titel. Daar ligt niet de grootste uitdaging, zegt speler Ronnie Reniers. ,,Veel spelers zijn toen het kaartenhuis in elkaar stortte ermee gestopt. Dus moeten we elke wedstrijd spelers sprokkelen. Deze groep heeft beloofd om de competitie af te maken. Dus gaan we dat ook doen.”