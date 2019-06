‘Lucky Loser’ van EVVC-Volkel krijgt extra kans met verliezersfinale

AMATEURVOETBAL Haarsteeg moest met plezier de nacompeti­tie in: ‘Als je met een chagrijnig gezicht begint, sta je al op achter­stand’

11:00 Haarsteeg kan zich zondag tegen Wodan handhaven in de derde klasse C. Robin van Esch is optimistisch. ,,Sommige spelers hebben hun oude vorm te pakken.”