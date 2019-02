Lunch bij trainer resulteert in dikke overwinning Merlijn

Moment van de wedstrijd: Daniël Kuipers was met zes treffers de grote man.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De selectie mocht bij Merlijn-trainer Regi Essed lunchen. ,,Het is ze goed bevallen”, zegt Essed. ,,Ze gaan bij mij thuis een bestelde pizza eten.”

Olympia’60 – The Gunners 5-2 (2-1). 12. Devie de Ronde 1-0, 25. Bryan Weistra 2-0, 45+1. 2-1, 56. Thymo de Bruijn 3-1, 81. 3-2, 87. Stan van Leijsen 4-2, 90+7. Devie de Ronde 5-2.

Moment van de wedstrijd: Weliswaar maakte The Gunners het in de slotfase na de 3-2 nog spannend, maar de overwinning van het goed spelende Olympia’60 kwam niet in gevaar.