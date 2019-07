Lurling had het amateurvoetbal voor geen goud willen missen: 'Drie topjaren gehad’

TOP is in KNVB-Be­ker gekoppeld aan derdedivi­si­o­nist Hoek: ‘Een hele mooie uitdaging’

6 juli TOP is in de strijd om de KNVB-Beker gekoppeld aan derdedivisionist Hoek. In de Zeeuwse opponent hebben de Ossenaren een tegenstander van formaat getroffen. Hoek speelde vorig seizoen in de nacompetitie nog om promotie naar de tweede divisie.