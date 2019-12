Lurling kijkt ogen uit bij winnend FC Engelen: ‘Strak in de kruising, bal bleef hangen in de winkelhaak’

FC Engelen - Vlijmense Boys 5-2 (2-2). 19. Luca Schrier 1-0, 30. Ayoub Bakkali 1-1, 44. Osman Bostanci 2-1, 45+1. Peti Lutgens 2-2, 76. Relano Bouwmans 3-2, 85. Luca Schrier 4-2, 90. Fons Bosman 5-2.

,,Bij deze wil ik alvast de goal van Relano Bouwmans nomineren voor goal van het seizoen. Vanaf een meter of 25 schoot hij de bal diagonaal in de kruising. De bal bleef zelfs in de winkelhaak hangen, zo hard was die bal. Verder hebben we een uitstekende wedstrijd gespeeld met veel kansen en goed positiespel”, aldus FC Engelen-coach Anthony Lurling.

Baardwijk - DSC 1-5 (0-2). 6. Tim Coset 0-1, 36. Bas Vos 0-2, 72. Bas Vos 0-3, 83. 1-3, 85. Leon van Heel 1-4, 90+1. Roy van Beurden 1-5.

,,Het was een lekkere opsteker dat het bij rust al 0-2 stond. We hebben het als groep goed gedaan. Als beloning heb ik de jongens vrij gegeven voor aankomende dinsdag”, vertelde DSC-coach Roland Timmermans.

BVV - ODC 1-3 (1-2). 31. Tijn Boons 0-1, 35. Johnny de Nies 1-1, 44. Sjoerd van Lokven 1-2 (pen.), 81. Lex van den Biggelaar 1-3.

,,Ik kan mijn ploeg opnieuw helemaal niks verwijten. We hebben er alles aan gedaan om een resultaat te halen. Het zit gewoon niet mee. Hopelijk kunnen we de tweede seizoenshelft vlammen”, sprak BVV-coach Peter Burg.

,,De punten zijn binnen, maar bij ons hebben een aantal jongens te makkelijk over deze wedstrijd gedacht. Zo van; we spelen tegen de hekkensluiter en die winnen we wel eventjes”, sprak ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Haarsteeg - CHC 0-2 (0-1). 39, Anouar Hadouir 0-1, 83. Samir Johri 0-2.

,,We zijn winterkampioen en dat is natuurlijk een mooi resultaat. Vandaag was het eerste halfuur ploeteren, met name omdat Haarsteeg ons vast wist te zetten. Na wat omzettingen ging het na rust stukken beter”, zag CHC-coach Fatah Hadouir.

DVG - Trinitas Oisterwijk 2-0 (1-0). 7. Bas van Houtum 1-0, 72. Tommy van Schijndel 2-0.